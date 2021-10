Edith Kleiman revela estar “sufriendo mucho” tras la muerte de Miguel Palmer

Edith Kleiman rompió el silencio a dos días del fallecimiento de Miguel Palmer, luego de que Valeria Palmer, hija del actor, manifestara que la actriz no sería bien recibida en el funeral de su padre.

A pesar de que Miguel y Edith fueron pareja sentimental por varios años, la controversia surgió después de que Valeria denunció legalmente a la actriz por maltrato en agravio del hoy fallecido.

Afectada por el deceso de Miguel, Kleiman se dejó escuchar devastada durante la entrevista vía telefónica que brindó al programa “De Primera Mano”.

¿Qué le puedo decir?... ya oí la entrevista que le hicieron a la señora esa y si ella está muy contenta por esto pues yo estoy muy intranquila, yo tengo varios meses, casi 7 meses que no veía a Miguel porque me lo prohibió esta mujer y estoy sufriendo mucho más porque…, ¡hay por favor!, pregúntenme”, dijo la artista.

Edith recordó los últimos meses de vida del actor manifestando que estaba en depresión y sin ganas de vivir, y confesó cómo fue que despidió a su pareja sentimental a pesar de no acudir a su velorio.

“Aquí con mi corazón, con todos los bonitos recuerdos que tengo y también los que no fueron tan buenos, porque uno hace remembranzas de todo lo que fue en la vida, pero recordando todo eso, los momentos buenos, los momentos malos”, explicó.

Asimismo, reveló que cuando se enteró de la lamentable noticia no supo ni qué hacer, y pensó en no ir a despedirlo físicamente por el dolor de ver a su pareja sentimental en un ataúd.

No sabía yo de mí, entonces yo en primer lugar dije ‘no me voy a presentar allá porque yo no quiero ver a Miguel en un féretro ni nada de eso’, además el problema era cómo presentarse a ver al hombre que había amado y tenía 7 meses en el hospital…”, comentó.