Maribel Guardia responde a Niurka: Edith González es la mejor Aventurera

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia salió en defensa de Edith González luego de que Niurka Marcos despotricara en contra de la fallecida actriz asegurando que ella le hizo la vida imposible cuando trabajaron juntas en la telenovela “Salomé”.

“Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida, una chica tan inteligente y tan brillante, tan linda, tan distinguida, no sé, es que no puedo más que hablar bellezas de Edith, yo no soy Niurka, Niurka es Niurka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita y la recordaré siempre con un gran cariño y con mucho respeto”, dijo Guardia.

Sin embargo, como las preguntas de los reporteros continuaban, Guardia decidió poner el fin al tema, aunque no perdió la oportunidad de enviar un contundente mensaje para la ex de Juan Osorio.

“Cada quien dice lo que quiere, ella la verdad es que baila divino, yo creo que todas las Aventureras le dimos su granito de sal, para el público, yo creo que la que quedó muy marcada fue Edith”, sentenció.

Tomada de la red.

Cabe recordar que, tras el deceso de González, Marcos se colocó en el ojo del huracán luego de expresar que, a pesar de la muerte de su colega, ella seguía siendo la mejor Aventurera, hecho que, por lo visto, a Maribel Guardia no le parece.