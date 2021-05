Édgar Vivar disfruta de leer y de usar su voz para relajar

Édgar Vivar divide su tiempo entre a actuación y la lectura. Además de participar en la comedia de situación "Mi querida herencia", también es un gran amante de la lectura, algo que lo ha mantenido muy entretenido en esta época de pandemia.

"Yo leo mucho, es lo que más disfruto, leo mucho en el kindle, que tiene muchas ventajas, puedes tener toda la variedad y la cantidad de libros".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aunque dice que ya no compra tantos libros en físico, los que compra sí los lee y lo mejor de todo: los vuelve a leer varias veces en diferentes momentos de su vida, y suele leer varias cosas al mismo tiempo.

"Yo aprendí a leer los libros que compro y luego volver a leerlos porque es una sensación diferente. No es que tenga tantos libros, pero eso sí, los que tengo los he leído, hay gente que compra libros por llenar un espacio. Uno de los libros que más disfruto es Los Miserables, de Víctor Hugo, lo he leído cuatro veces en diferentes etapas de mi vida".

Además, Vivar también ha leído en voz alta para una aplicaciones de relajación en donde da voz a cuentos, reflexiones, textos motivacionales o para inducir el sueño y, al mismo tiempo, comentó: "Terminé de hacer el doblaje del spin-off de la película Up, para la plataforma de Disney+".

Respecto a su participación en la comedia de situación, en la que da vida al notario, señaló:

"Es muy agradable el cast, es muy heterogéneo, empezando por las edades, hay gente de diferentes generaciones pero es un proyecto que es muy amable, exitoso", señaló.

El actor recordó la pérdida de Patricio Castillo, que estuvo grabando la última temporada.

"Lo vamos a extrañar, pero él estaba dentro de esta comedia y todos estamos muy comprometidos; para mí ha sido muy agradable volver a trabajar con ellos. Con quien nunca había trabajado era con Roxana y con Paul pero nos llevamos muy bien".

"Mi querida herencia" se transmite todos los jueves en la barra de comedia de Las Estrellas, al terminar el noticiero con Denise Maerker.