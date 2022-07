Edén Muñoz revela que por depresión pensó en quitarse la vida

MÉXICO.- La pandemia por Covid-19 dejo muchos estragos en las personas y los integrantes del medio artístico no fueron la excepción, y así fue el caso del cantautor Edén Muñoz quien revelo que durante el confinamiento cayó en depresión y llegó a pensar en dejar de vivir.

Durante una entrevista para el programa 'Chisme no like' declaró que siempre ha sido una persona muy sentimental y tuvo bastante afectación durante la pandemia.

“Yo creo que esa sensibilidad que Dios me regaló, con una pandemia que nos pausó, que de repente después de andar en la calle por todos lados, convivir con todo el mundo y platicar, y siempre tener cotorreo y hacer shows en todos lados, de repente me para y me manda a la casa y me sienta en un sillón”, expresó

Sin embargo afirmo que su familia y esposa estuvieron siempre al pendiente de él y tuvo su apoyo.

“Mi esposa siempre se dio cuenta, le platicaba incluso mis intenciones y las cosas que me pasaban por la cabeza y parte de nuestras pláticas era: ‘Oye, ¿lo que te gusta es hacer música?, pues haz música’”, declaró

Al ser cuestionado sobre si en algún momento la depresión que vivió lo llevó a querer abandonar este mundo, Edén Muñoz se sinceró: “Cuando estuve en mi peor momento sí me pasó por la cabeza y varias veces, no tanto en hacerlo, sino cómo planearlo. Fue más en el sentido de cómo hacerlo y que me duela menos, y que les duela menos a los demás”.

Para su buena suerte el cantante pudo superar esa etapa y actualmente se encuentra concentrado en su música y ha vuelto a trabajar.