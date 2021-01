Edén Muñoz, no se ve sin Calibre

El año 2020, en el aspecto profesional, fue de ensueño para Edén Muñoz, vocalista y compositor de Calibre 50, pues además de los triunfos con el grupo, Alejandro Fernández grabó algunos de sus temas, y fue una de las grandes sorpresas dentro de un famoso reality.

Así, la figura de Edén dio de qué hablar, y hasta algunos pensarían si sería mejor que él emprendiera su vuelo en una carrera en solitario; sin embargo, contundente, señala que seguirá con su familia de Calibre 50 hasta el final.

Con tranquilidad en sus palabras, el compositor señala a El Gráfico: "Yo ya pasé esa línea de pensar en figurar solo como Edén y, al final, me di cuenta que soy lobo de manada, la soledad me afecta mucho", confesó.

Así, hizo un recuento de cómo tuvo que luchar solo ante la vida, desde que salió de su casa para perseguir su sueño en la música, hasta lograr consolidar su concepto Calibre 50.

"No son solo palabras, me siento raro hablando en singular, siempre es ‘ganamos, perdimos, lo hicimos’. Mis compañeros lo entienden y me queda claro que Edén sin sus compañeros… no caminan las cosas".

Respecto a su participación en '¿Quién es la máscara?’, dice que entre María León, Paty Cantú y él, surgió un cariño muy bonito, fraternal, pues primero conocieron al personaje y después a la celebridad.

"Tenemos que hacer algo en la música, porque los personajes nos dieron la pauta de la buena vibra. Mis canciones son muy diferentes, pero pueden sumar a sus estilos".