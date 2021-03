Eddie Murphy asegura que volverá a la comedia stand-up al finalizar la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que miles de personas en el mundo, la pandemia vino a estropear los planes de Eddie Murphy, quien estaba a punto de iniciar un nuevo proyecto de “Stand-Up Comedy”, lo que lo llevaría de regreso a los inicios de su carrera.

La estrella de “El Profesor Chiflado” habló para el podcast “Comedy Gold Minds”, de Kevin Harts, en la estación de radio por Internet, SiriusXM, donde reveló que en cuanto pase la pandemia, volverá a los escenarios con su show de stand-up.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El actor de 61 años de edad, platicó al anfitrión que antes de la pandemia estaba preparando su show para volver a los escenarios que lo vieron nacer como artista, pero desafortunadamente tuvo que parar sus planes debido a la contingencia sanitaria.

Todo el tiempo el año pasado habría estado trabajando en mi acto, tratando de hacer mi mier... bien, y luego todo se apagó, pero cuando la pandemia termine y sea seguro para todos salir y hacerlo, entonces el plan es hacerlo”, dijo.

Murphy detalló que su plan era volver a lo que antes hacía y presentarse en los shows de televisión como “Dolemite Is My Name”, “Saturday Night Live” y “Coming 2 América”, pero el coronavirus lo vino a complicar todo y ya no pudo cumplir su sueño.



Sus inicios

El Daily Mail publicó que Eddie Murphy comenzó su carrera en el stand-up a mediados de la década de 1970, cuando cursaba la secundaria, y trabajó muy duro durante varios años hasta que se convirtió en un miembro regular del elenco de “Saturday Nigh Live”, en 1980, cuando tenía 19 años de edad.

Eso lo llevaría al estrellato cinematográfico a principios de los 80’s con películas como “48 Hours”, realizada en 1982; Trading Places, en 1983; y Beverly Hills Cop, lanzada en 1984.

A la par de que su fama se incrementaba, el oriundo de Blooklyn, Nueva York, conbinó el cine con el stand-up después de sus actuaciones en “Delirious”, de 1983, el cual se convirtió en un especial de televisión en HBO con “Raw”, en 1987, la cual recibió un estreno teatral.

“Delirious” fue lanzado como un álbum más tarde en 1983, titulado “Eddie Murphy: Comedian” y ganó el premio al “Mejor Álbum de Comedia” en los Premios Grammy de 1984.

Tras haber recaudado más de 50.5 millones de dólares con la filmación de “Raw”, en el Felt Forum del Madison Square Garden, el proyecto se convirtió en la película de conciertos de comedia stand-up más taquillera de todos los tiempos, que aún se mantiene hasta el día de hoy.

Murphy se convirtió en una de las mayores estrellas de taquilla de Hollywood a finales de la década de 1980, después de haber filmado como “The Golden Child”, en 1986; “Beverly Hills Cop II”, en 1987; y “Coming To America”, en 1988.