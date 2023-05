Ed Sheeran publica su álbum más personal hasta la fecha: "Subtract"

REINO UNIDO.- Ed Sheeran ha revelado que durante los últimos dos años de su vida ha sufrido múltiples eventos que han afectado su salud mental y la forma en cómo actualmente se relaciona con la música, por lo que su más reciente álbum, Subtract, sería una representación de sus pensamientos más oscuros pero también de su proceso de sanación.

El álbum abre con la emotivas baladas "Boat" y "Salt Water", en las que el cantante británico se mantiene firme a mantener la esperanza en un capítulo turbulento de su vida. Asimismo, desde el inicio, Subtract establece al agua como una de las metáforas más importante del proyecto.

Junto con el disco, el intérprete de "Eyes Closed" publicó un álbum visual compuesto por 14 vídeos musicales de las canciones en el álbum. En la mayoría de ellos, Ed se encuentra a la orilla del mar o en paisajes con grandes corrientes de agua, que en ocasiones representan un obstaculo pero también una fuente de vida.

Mientras que la mayoría de canciones describen un sentimiento de derrota y desesperanza, tales como "End of Youth", "Borderline" o "Vega", Sheeran también se aseguró de mostrar que siempre existe un escape de dichos demonios gracias al apoyo de las personas a su alrededor e incluso de sí mismo.

Por un lado, "Dusty" es una curiosa oda a su familia, en la narra un día junto a su hija explorando múltiples escenarios hogareños y discutiendo sobre temas interesantes para ambos. Más adelante en "Curtains", Ed admite que había estado reprimiendo y ocultando su tristeza por un largo tiempo; sin embargo, reclama que esto ha terminado pues está listo para ver la luz de sol.

Las últimas pistas del álbum, "No Strings" y "The Hills of Aberfeldy", van dirigidas especificamente a su esposa Cherry, quien durante su embarazo fue diagnosticada con cáncer. En dichas canciones, Sheeran se muestra bastante melancólico pero decidido a enfrentar la vida con optimismo pero también preparado para lo que parece ser inevitable.

Al final del día, Subtract supone ser una odisea por la mente del cantante británico, en la que se demuestra una vez más que ningún proceso de sanación es completamente líneal. Habrá una mañana en la que el sol resplandezca como antes, pero quizá en la siguientes las nubes grises regresen al mismo lugar. Lo importante es tomar esos estímulos y darles sentido, tomarlos como pistas del lugar al que debemos ir para reencontrarnos o, en todo caso, empezar de nuevo.

