Ed Sheeran nuevamente acusado de plagio

Una vez más Ed Sheeran es acusado de plagio, en esta ocasión se trata del estribillo de "Shape of you". El músico Sam Chokri denunció que la canción es muy parecida a la que publicó en 2015, llamada "Oh Why".

Sam interpuso una demanda, así que todo lo que reciba Sheeran por los derechos de la canción serán congelados hasta que un juez dictamine si se trata o no de un plagio. Por su parte, Sheeran denunció que Chokri bloqueó las ganancias de sus canciones por streaming.

Cabe señalar que Sheeran ya ha pasado por esto, pues hace tan sólo unos meses, el cantante de 28 años tuvo que enfrentar otra acusación por su tema “Thinking Out Loud” por tener muchas similitudes con "Let's Get It On", de Marvin Gaye.

Esta acusación llega al final de la gira mundial de músico, que pasó por varios países, y que se convirtió en la más taquillera de la historia, superando a U2 en números de recaudación.