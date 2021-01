EXCLUSIVA Mariana Torres encarna a una mujer empoderada en "Fuego Ardiente"

HERMOSILLO.- Mariana Torres está agradecida de que su protagónico en “Fuego Ardiente” llevará un mensaje de empoderamiento y fortaleza a las mujeres.

La actriz será una de las estrellas de la nueva telenovela de Televisa que estrenará el próximo 8 de febrero, y que mostrará que se puede tener un personaje femenino que trabaje en armonía con los masculinos.

Siempre he pensado que en la ficción deben haber personajes femeninos fuertes, mujeres que nos enseñen a alzar la voz, pero tampoco que odien a los hombres o pasen por encima de ellos, no. Creo que lo importante aquí es mostrar a mujeres que creen en sus sueños, que velan por su salud física, emocional y mental, y al mismo tiempo, pueden convivir en armonía con los hombres”, dijo Mariana Torres a EL IMPARCIAL.

“No se trata de ser extremista. Yo amo a los hombres, amo a las mujeres, y creo que es necesario tocar una historia donde la mujer pone sus valores, lo que ella necesita y lo que quiere antes de la felicidad de los demás. Es necesario resaltarlo porque de pronto nos da miedo decir lo que queremos, lo que pensamos, y no, al contrario, tiene muchísimo valor poner los límites”, continuó.

En el caso de “Alexa”, es una joven que sostiene un romance prohibido con “Gabriel” (persnoaje interpretado por Carlos Ferro), pues ella está casada con “Joaquín Ferrer”, el villano de esta historia encarnado por Kuno Becker.

“Desde el capítulo 1 les mantendrá en suspenso todo el tiempo. Alexa es alguien que tiene la capacidad de reinventarse, pero le suceden muchas cosas muy fuertes. Ella está buscando la paz, el amor, pero la vida misma le pone pruebas, trabas para lograrlo”, reveló.

“Ella estará en medio de una tormenta, por así decirlo, de emociones, de pasiones, de romances prohibidos, y además no tiene idea de todo lo que su marido será capaz de hacer”, indicó.

Y si algo le hizo entender la cuarentena fue el gran valor que tenía la vida, por lo que Mariana agradece tener salud y se propuso a vivir cada minuto del 2021 como si fuera el último.

“Si hay algo que valoro mucho es mi salud, y la pandemia me hizo darme cuenta de lo hermoso que es que pueda respirar, caminar, dormir, comer (…) son cosas que hacemos todos los días, pero, con gente que está muriendo por este virus, personas que son intubadas, te preguntas ¿qué pasaría si un día no puedo respirar por mi cuenta? ¿o si no me puedo levantar de la cama? Yo ahorita estoy súper agradecida que estoy trabajando, que estoy feliz, grabando en un lugar paradisíaco como San Carlos, y me propuse este 2021 disfrutar al 100% mi vida”, remató.

Además de Mariana, la telenovela cuenta con la actuación de José María de Tavira, Claudia Martín, Laura Flores, Fernando Ciagherotti, Felipe Carrera, entre otras más.