EXCLUSIVA Kuno Becker disfruta ser el malo de la historia 

SAN CARLOS.- Si algo le han preguntado a Kuno Becker a lo largo de su carrera es por su regreso a las telenovelas, lo que no se había hecho realidad hasta el día de hoy.

El actor no sólo volverá a la pantalla chica con la nueva producción de Televisa “Fuego Ardiente”, sino que por primera vez encarnará el papel de un antagonista.

La verdad quería volver con algo padre que también fuera diferente. Nunca pensé en la posibilidad de hacer un villano porque siempre me hablaron para hacer de bueno, pero nunca uno malo, y es súper divertido. Disfruto mucho ser malvado”, dijo Kuno en exclusiva para EL IMPARCIAL.

Mientras disfrutaba de la paradisiaca playa de San Carlos, Kuno habló de su personaje “Joaquín Ferrer”, un hombre perteneciente a una adinerada familia dedicada a la fabricación de aceite de oliva.

“Él es un tipo obsesivo, muy apasionado, que tiene una escala de valores distinta a los demás. Prácticamente tiene cero moral, está dispuesto a hacer lo que sea, para él lo más importante es el dinero, el poder, y la obsesión que tiene con su esposa Alexa (Mariana Torres) que generalmente no lo pela y además le pone el cuerno”, explicó.

“Tiene sus razones. No es de a gratis. Se entiende, digo, no las comparto porque es medio misógino, maldito y violento, y obviamente es una mala persona, pero tiene razones importantes para hacerlo. Nadie es el malo de la película en su vida, todo el mundo es el protagonista en su propia historia”, detalló.

PIDE MÁS COMPASIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE

La pandemia no sólo le ha servido para reflexionar sobre lo efímero de la vida, sino sobre el entorno que lo rodea. Kuno descubrió la impermanencia del ser humano en la Tierra, por lo que hace un llamado a respetar más al medio ambiente.

“Sin esa agua no vive nadie, sin esos animales no vive nadie, deberíamos ser más compasivos con los animales y el medio ambiente, porque estamos a un par de malas decisiones de desaparecer como raza. Tenemos que cambiar en lo colectivo, de verdad, tenemos que hacer algo drástico y colectivo, si no, el ser humano no tiene mucho futuro”, enfatizó.

“Fuego Ardiente” se está grabando en diferentes locaciones de Sonora. Además de Kuno, contará con las actuaciones de Carlos Ferrer, Mariana Torres, Claudia Marín, Claudia Ramírez, Felipe Carrera, José María de Tavira, entre otros más.