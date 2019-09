EXCLUSIVA: Habla Joaquín Cosío sobre “The Suicide Squad” 

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque no es fanático de los cómics o los superhéroes, Joaquín Cosío está consiente de la popularidad que tiene este género actualmente en el cine. Por eso se mostró contento y emocionado cuando el director James Gunn confirmó que el artista mexicano formará parte del elenco de “The Suicide Squad ”, reboot de la película estrenada en 2016.

“En mi adolescencia yo leía los cómics de ‘Batman’. Obviamente, desde que me dediqué de lleno a la actuación los dejé de lado y de ahí en adelante perdí bastante noción. No soy un consumidor extremo de las películas de Marvel, DC o superhéroes en general pero sé que es muy popular hoy en día. Me llama la atención que esta película es muy esperada y reúne a muchos personajes que en su mayoría son villanos. Creo que me gustará mucho formar parte de este proyecto”, dijo Joaquín Cosío en exclusiva para EL IMPARCIAL.

Cuando James Gunn dio a conocer el elenco, no estuve checando nada en Internet por cuestiones de agenda, pero sí me dijeron que fue una noticia que le interesó mucho a la gente, a México sobretodo y hasta se volvió viral. No estuve al pendiente de redes pero sí supe que hubo mucho movimiento, memes, comentarios, todos positivos y me dio mucho gusto enterarme de esta reacción de la gente. Tengo una responsabilidad todavía más grande por eso”, continuó.

“Narcos” lo llevó a James Gunn

Joaquín, quien está a punto de estrenar la película “Rambo 5: La Última Misión”, contó sobre cómo se dio la oportunidad de participar en el filme que nuevamente será protagonizado por Margot Robbie (“Harley Quinn”).

“Resulta que James Gunn me vio en ‘Narcos’ y como suele pasar en otras situaciones, me llamaron de mi agencia de representación en Estados Unidos y me hablaron de la posibilidad de salir en la película. Me pidieron que confirmara mi agenda para el próximo año y a partir de ahí hicimos una serie de pláticas y pruebas. La verdad me sorprendió mucho enterarme que sí quedé en el proyecto.

No puedo hablar del papel que voy a hacer, sólo que es oficial que soy parte del elenco. Tampoco tengo una noción de cuándo van a iniciar las grabaciones de la películas, pero creo que será en octubre porque tengo entendido que estrenará en 2021”, comentó.

“Que no soy ‘El Cochiloco’”

Cosío ha hecho muchos papeles a lo largo de su carrera, pero el más icónico de todos ha sido “El Cochiloco” de la película “El Infierno” (2010). Aunque el personaje fue muy popular entre el público mexicano, el actor no quiere ser encasillado.

“Ya le he dicho a la gente que yo no soy el ‘Cochiloco’ –ríe- Me relacionan mucho con el personaje de ‘El Infierno’ y la gente lo quiere mucho pero voy más allá del personaje. Si él continuara, nunca se hubiera quedado en ‘Suicide Squad’, eso es seguro”, declaró.

Antes de finalizar, Joaquín destacó que aún falta mucho para el estreno de “The Suicide Squad ”, por lo que invita a la gente a apoyar al cine nacional con “Sonora”, película que aún está en cartelera y que se filmó en la Reserva de la Biósfera del Pinacate.

“Llevo más de tres años trabajando de una manera constante e intensa, y me da gusto ver que todo está rindiendo frutos, con proyectos que me tienen muy satisfecho. ‘Sonora’ es una película de la cual me siento muy orgulloso, porque es, quizás, la más difícil de mi carrera. La hicimos en el Desierto de la Biósfera del Pinacate; se sale mucho del género frecuente de la comedia romántica y si le sumamos la producción, tenemos un resultado precioso”, enfatizó.

Joaquí Cosío compartirá créditos en “Suicide Squad 2” con Jai Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena y más.