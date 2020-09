EXCLUSIVA “Es un logro para todo Sonora”: Guillermo Munro, ganador del premio Ariel

HERMOSILLO.- Luego de varios años de tocar puertas y buscar que alguna productora se interesara en su guion cinematográfico, Guillermo Munro se convirtió anoche en el ganador del premio Ariel 2020 a “Mejor Guion Adaptado” por la película “Sonora” (2019).

El oriundo de Puerto Peñasco trabajó en el guion del filme que se basa en “La Ruta de los Caídos”, libro que él mismo escribió y logró llevar a las pantallas del cine el año pasado, de la mano del director Alejandro Springall y la productora Bertha Navarro.

Estamos muy contentos todos, porque es un logro de todo Sonora. Mis dos hijas se vinieron de San Diego a Puerto Peñasco para estar conmigo en el evento. Se quedaron aquí, mi yerno hizo una gran cena por la nominación, porque ya era algo muy grande.”, dijo Guillermo.

El autor sonorense explicó que él ya se sentía ganador en el momento en que fue nominado, y genuinamente no esperaba ganar por encima de otros postulados como Sandra Becerril (“Desde tu infierno”) y Sebastián del Amo (“El complot mongol”).

“Todo el mundo decía lo mismo: ‘No esperamos ganar, pero ya con la nominación es un logro’, tanto para Puerto Peñasco como para Sonora. No esperamos la seguridad de ganar, por supuesto que no, pero sí me dio mucho gusto, hubo mucha algarabía, gritos por todos lados, llamadas de mi familia en Texas, Sonora, California, en todas partes. Fueron momentos de alegría, tomar fotos, entrevistas y esas cosas, pues me llamaron de la Academia y otros amigos. Fue una noche de alegría”, relató.

La primera versión de su historia estuvo lista en 1994 y se basó en ella para escribir varios guiones, tanto en inglés como en español. Acudió a festivales de cine latinoamericano en Estados Unidos y logró hacerse de varios contactos, hasta que el destino lo hizo coincidir con Alejandro Springall y la productora Bertha Navarro, considerada como la mano derecha de Guillermo del Toro.

“Luego de varios cambios, en 2012, decidí hacer una novela corta basada en el guion llamada ‘La Ruta de los Caídos’, que es la misma historia, pero ya con todas las correcciones y cambios. Cuando Bertha me aceptó el proyecto, tuvimos que esperarnos por diferentes razones, especialmente la falta de presupuesto. Un día, me llamó y me dijo que ya venía para acá a Sonora, para ver el desierto del Pinacate. De ahí, todo se llevó maravillosamente bien”, narró.

SOBRE "SONORA"

Basada en: “La ruta de los caídos”

Dirección: Alejandro Springall

Elenco: Joaquín Cosío, Juan Manuel Bernal, Giovanna Zacarías, Dolores Heredia, Flavio Medina.

Sinopsis: En 1931, el cierre de la frontera de México y Estados Unidos y las violentas campañas xenófobas contra la comunidad china en Hermosillo obliga a un grupo de personas a contratar los servicios de una pareja para llevarlos en su auto hasta Mexicali, atravesando el gran Desierto de Altar. Las penurias del clima, los problemas mecánicos y el racismo los someterá a una verdadera lucha por sobrevivir.

POR SI NO SABÍAS

"Sonora" tuvo su locación en Hermosillo, Ures, Guaymas, Puerto Peñasco y la reserva de la biósfera del Pinacate y el Gran Desierto de Altar.