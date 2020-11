EXCLUSIVA ¡Él no la perdona! Carlos Cuevas exige disculpa pública de Aída Cuevas

HERMOSILLO.- Carlos Cuevas no está dispuesto a perdonar tan fácilmente a su hermana Aída Cuevas, quien el día de hoy retiró la denuncia por violencia intrafamiliar en su contra.

En entrevista telefónica con EL IMPARCIAL, el llamado "Rey del Bolero" dijo que tiene las pruebas necesarias para interponer una demanda penal en contra de la ganadora del Grammy por difamación, luego de que ella ofreciera una entrevista en "Ventaneando" donde reveló la violencia que había vivido a manos del cantante.

Ella dice que me otorgaron el perdón, ¿pero cuál perdón? ¿de qué me van a perdonar si yo no he hecho nada? No tuvieron pruebas, no pudieron comprobar nada, por eso retiraron la demanda, porque no iba a proceder. En cambio yo sí tengo pruebas para demandarla", dijo Carlos Cuevas.