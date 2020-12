EXCLUSIVA Con todo y pandemia, Álex Lora no pierde la fe

HERMOSILLO.- Álex Lora no sólo es conocido por ser un pionero del rock and roll en México, sino por su gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Por eso, la pandemia ni el cierre de la Basílica en la Ciudad de México serán impedimento para que el vocalista de El Tri le cante esta noche en el especial que emitirá Azteca TV hoy a las 21:40 horas (Sonora).

“El día de la Virgencita es como el día de las madres: Debe celebrarse todos los días. Grabamos ya nuestra participación donde le cantamos las Mañanitas y otra canción con la que le vamos a demostrar que, con todo y pandemia, no perdemos la fe”, dijo Alex Lora en entrevista zoom con este medio.

Es una prueba que Dios nos puso a todos y cuando nacimos, en nuestro camino ya estaba escrito que esto nos iba a suceder. Hay que tratar de enfrentarlo lo más congruentemente posible y primero Dios pronto estaremos juntos, abrazándonos y rocanroleando”, continuó.

El cantante piensa que la humanidad siempre ha estado en crisis, y la pandemia del Covid puede superarse mientras las personas continúen acatando las medidas y protocolos de prevención.

“Siempre hemos estado en crisis, desde que yo tengo uso de razón, pero no solo nosotros, sino todo el mundo. No veo porque en este momento, siguiendo las recomendaciones que nos hacen, y estando unidos todos, no podamos sobreponernos a esta situación y seguir para adelante”, comentó.

NETFLIX RECONOCE SU APORTACIÓN EN EL ROCK

Álex Lora está más que honrado de que Netflix lo invitara a formar parte del documental “Rompan Todo”, que repasa la historia del Rock and Roll en Latinoamérica y estrenará en la plataforma de streaming el 16 de diciembre.

“Van a participar grandes bandas e intérpretes y tengo el gusto de estar invitado, siendo parte en base a lo que es El Tri, derivándose de ahí la historia del rock and roll. Canto, me entrevistan y aparte voy narrando lo que va sucediendo en las imágenes que aparecerán en pantalla”, explicó.

El intérprete de “Triste canción”, “Pobre soñador” y “Las piedras rodantes” ha visto la evolución de este género musical a lo largo de 52 años y agradece que sigue vigente a pesar de la llegada de estilos más comerciales como el urbano.

“Cada vez hay más propuestas, estilos, público que hace que el movimiento tenga más fuerza. Eso me da mucho orgullo porque cuando comencé a rocanrolear hace años no era muy bien visto y ahora se reconoce como un estilo musical definido que existe y existirá para siempre”, reflexionó.

Además, negó estar peleado con otros géneros, pues defenderá cualquiera siempre y cuando transmita lo que quiere decir.

“Si la música comunica lo que la gente quiere decir, lo que siente, lo que desea expresar, es válida en cualquier manera. Y el tiempo es el que dará la importancia y la relevancia que tiene o simplemente, al mismo tiempo, te dirá que ya no sirve para nada y ya fue. La música, al tiempo, veremos qué valió la pena y qué no”, remató.