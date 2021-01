EXCLUSIVA Christian Chávez aboga por la adopción de niños por parejas del mismo sexo

HERMOSILLO.- Christian Chávez hará su debut triunfal en Telemundo con “La Suerte de Loli”, donde interpreta a “Matías”, un personaje que pondrá en la mesa el tema de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

En exclusiva para Grupo Healy (GH), el ex RBD celebró que su personaje en la serie romántica que estrenará este 26 de enero, a pesar de ser homosexual, su problemática no gira en torno a eso.

“Generalmente los personajes gays su problemática es que deben aceptarse, o que los demás no los aceptan y ese tipo de cosas. En cambio, aquí ‘Matías’ lleva 5 años casado con su pareja, un arquitecto muy famoso, y él sigue siendo el asistente de Loli, y se siente frustrado por no lograr lo que su esposo”, dijo Christian a EL IMPARCIAL.

“Las cosas se complican más cuando su pareja le dice que quiere ser padre, que deberían adoptar un niño y él no sabe si quiere tener hijos. No se siente seguro si de verdad tiene madera para ser papá o si es algo para lo que está listo”, continuó.

Al igual que su personaje, Christian dice estar seguro de no querer hijos, y es una pregunta recurrente en las entrevistas para él desde que salió del clóset hace 14 años.

“Antes decía ‘no sé qué vaya a pasar’ pero a mis 37 años, no he sentido eso todavía, entonces no creo que vaya a pasar, pero bueno, nunca digas nunca. Por lo pronto tengo a mi ‘gathija’, que la extraño muchísimo, pero no, la verdad no siento esta necesidad de ser padre”, explicó.

Celebró que la serie normalice las relaciones homosexuales y volver a abrir el debate de la adopción de niños por parte de parejas LGBT, pues sigue siendo un tema tabú en nuestro País.

“Yo salí hace 14 años del clóset y lo hice queriendo ejercer un derecho que era poder casarme. Yo no me casé en México porque no se podía (…) obviamente, siempre existirá la homofobia —ojalá no— pero normalizar este tipo de temas, ver el proceso de una pareja gay para adoptar a un niño es algo que se necesitaba hablar”, agregó.

“Conozco mucha gente que sí quiere y tienen toda la posibilidad y cariño para darle a niños que de pronto no tienen eso. La gente dice ‘no, que no los adopten los homosexuales porque los volverán como ellos’ y esa parte de la desinformación que tenemos que erradicar”, indicó.

“La Suerte de Loli” es protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, y cuenta con las actuaciones de Gaby Espino, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane y Rodrigo Vidal, además de tener la participación especial de Jacky Bracamontes, Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesús Moré.

LO QUE NO SABÍAS

Christian Chávez no es el único ex RBD en debutar en Telemundo, pues recientemente Dulce María se unió al elenco de la segunda temporada de “Falsa Identidad”.

Respecto a RBD, Christian no descartó la posibilidad de que se pueda hacer algún nuevo concierto, esta vez, a beneficio de alguna causa, pero por ahora no hay nada confirmado.

“La Suerte de Loli” cuenta la historia de una mujer trabajadora y soltera que no quiere casarse ni formar una familia; sin embargo, su mejor amiga muere y descubre que le dejó la custodia total de sus hijos.

El primer episodio estará disponible en vivo a través de todas las plataformas incluyendo la app de Telemundo, Facebook y YouTube.