EXCLUSIVA Carlos Ferro empieza el año con protagónico de telenovela

HERMOSILLO.- Después de un 2020 caótico y difícil, Carlos Ferro empieza el nuevo año como protagonista de la nueva telenovela “Fuego Ardiente” que estrenará el 8 de febrero a las 17:30 horas (Sonora) en el canal Las Estrellas.

El actor de producciones como “Los Elegidos”, “Caer en tentación” y “Bajo el mismo cielo” encarnará a “Gabriel”, un joven cuya familia sonorense se dedica a la fabricación y exportación del aceite de oliva. Pero su vida cambiará cuando conozca a “Alexa”, encarnada por Mariana Torres, con quien protagonizará un amor prohibido y lleno de obstáculos.

“El problema que enfrenta este personaje es que tiene una promesa de vida. Va caminando durante toda esta trama y se topa con ciertos obstáculos. Para cumplir su promesa, debe sortear ciertas cosas y en una de esas está Alexa (Mariana Torres), el amor de su vida. Él no sabe qué hacer y llega un momento en el cual debe seguir para cumplir su palabra, y en una de estas debe decidir si continúa con esto o seguir a su corazón”, adelantó Carlos para EL IMPARCIAL.

La familia de Gabriel es de Sonora y vienen y conocen a los Ferrer, la familia que exporte también aceite de oliva, pero detrás de toda esta maquila hay algo muy extraño y raro que tal vez Gabriel descubrirá, además de que su camino se cruza con Alexa”, continuó.

Carlos Ferro en una escena de surfeo con Felipe Carrera.

Foto: Julián Ortega

Sin dar muchos detalles para que sus seguidores no se pierdan de la telenovela, el originario de Coahuila espera que todos se identifiquen con “Gabriel”, pues plantea el dilema en el que muchos pueden llegar en algún momento de su vida: “El deber o el querer”.

“Él le hizo una promesa a su mamá y por eso debe sacrificar muchas cosas. Se hallará muchas sorpresas que no se esperaba. Es algo con lo que nos podemos identificar todos, porque en algún momento hemos estado entre el ‘deber y querer’. O sea, ‘ir a la universidad o quedarme con mi pareja’, o ‘seguir mi sueño o estudiar una carrera estable’. Son dilemas que todos hemos tenido y que a veces no nos gusta elegir un bando, pero tenemos qué”, destacó.

VALORA MÁS LA SOLEDAD

La pandemia trajo mucha reflexión a la vida de Carlos, desde valorar lo que es verdaderamente crucial, hasta apreciar un poco más su soledad, y disfrutar el tiempo que pasa consigo mismo.

“Aprendí a ser paciente, a estar conmigo miso, la solead a veces la gente lo toma mal, pero es bueno en ciertos aspectos. Reflexioné mucho para cambiar y mejorar como persona y yo creo que me ayudó este tiempo”, agregó.

“Estar conmigo mismo me permitió apreciar las pequeñas cosas que me gustan de mí, que de repente por el ajetreo de la vida no te detienes a disfrutar de pronto de un café, del silencio de tu casa, de la paz. Entre todo lo malo que ocurrió este año, creo que aprecio mucho eso”, destacó.

Carlos Ferro en una escena romántica con Mariana Torres.

Foto: Julián Ortega

“Fuego Ardiente” también cuenta con las actuaciones de Kuno Becker, Fernando Ciagherotti, Laura Flores, Claudia Ramírez, José María de Tavira, Claudia Martín, entre otros.