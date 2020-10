EXCLUSIVA Aracely Arámbula nos dice cómo le va con su novio secreto

HERMOSILLO.- Desde que Aracely Arámbula terminó con Sebastián Rulli en 2013, no se le ha conocido ninguna otra pareja sentimental. Y es que la actriz y cantante ya ha sido foco de atención por su noviazgo con Luis Miguel, pues siempre están cuestionándola sobre él y los hijos que procrearon juntos: Miguel y Daniel.

Ahora, a casi un año de confirmar que tiene una relación con un misterioso hombre, la famosa dijo en exclusiva para EL IMPARCIAL que está feliz de tener un novio que no pertenece al medio de la farándula, pues eso le ha traído mucha paz.

La verdad, estoy muy feliz, porque él no pertenece al medio, a él no lo sigue la prensa ni los fotógrafos, y yo prefiero que sea así. Me da mucha paz, mucha tranquilidad, hace todo más genuino entre nosotros”, dijo Aracely Arámbula.

La cantante que acaba de lanzar su sencillo “Malas noticias” no dio más detalles de la identidad de su pareja, y prefiere mantenerlo en secreto para dejar de hacer pública su situación sentimental.

“Cuando no ando una persona del medio es mejor para mí, no se mezclan las informaciones y lo público. Yo siempre he sido muy privada en mi vida y cuando estás con alguien del medio es difícil mantenerlo en secreto. Por ejemplo, si es alguien muy conocido y tienes que viajar o salir, te ven, te persiguen y eso incomoda muchas veces”, continuó.

TOMA CLASES EN LÍNEA CON LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL

Las mañanas son sagradas para Aracely, y no por su ocupada agenda de trabajo, sino para tomar las clases en línea con sus hijos, pues dice que la pandemia le ha permitido estar más involucrada en su educación.

“Como todas las mamás, estuve desde abril hasta junio metidísima, entregada con ellos (sus hijos), las tareas, los proyectos, las exposiciones, con todo y la verdad lo disfruté mucho, y ahora que volvieron en línea, para mí las mañanas son sagradas, son para ellos. Procuro estar con ambos, cuido a uno, a otro, desayuno, luego los vuelvo a checar. Muchas veces me quedo en las clases por si necesitan algo”, comentó.

DETALLES

Aracely Arámbula

Canción: “Malas Noticias”

Estreno: 25 de septiembre

Disponible en: iTunes, Spotify, Apple Music, Pandora, Youtube Music, Claro-música, Amazon-music, Google Play, deezer, Tidal, iHeartRadio, napster y musical.ly.