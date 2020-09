EXCLUSIVA Adal Ramones dice que hay que reírnos en la pandemia

Adal Ramones considera que hay formas de hacer comedia en la pandemia del coronavirus, pues es importante no perder la risa en los momentos de mayor dificultad.

El conductor del nuevo programa “Don’t: No lo hagas”, dijo en entrevista exclusiva a Grupo Healy exhortó a los lectores a reír y salir adelante en esta contingencia sanitaria.

“Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel aparecieron en la terna de los Emmys; salieron con un extintor y quemaron la tarjeta y echaban spray con sanitizador. A final de cuentas, tenemos que reinos de esto, hay gente que no lo haría porque hubo fallecidos en su familia y lo entendemos. Pero hubo algo más fuerte que la muerte y es que tenemos que seguir adelante”, dijo Adal Ramones en videoconferencia.

Adal se mostró orgulloso de ser una persona optimista y feliz, a pesar de las dificultades que ha atravesado en su vida, como el secuestro que sufrió hace años, o la pérdida de sus padres.

“A mí me tocó vivir la violencia en México, me secuestraron, acabo de pasar otro aniversario luctuoso de mi mamá (…) pero pesar de todos los problemas que haya en mi persona, estoy bien conmigo y eso me da a mí una tranquilidad de que pasaremos esto. Tenemos que tener optimismo, sería muy difícil vivir cabizbajos, negatividad con negatividad”, comentó.

¡ESTRENA PROGRAMA DE TELEVISIÓN!

Fue anoche que Adal Ramones debutó como conductor de un programa de concursos con el estreno de “Don’t: No lo hagas”, en Azteca Uno, que se grabó en plena pandemia y sin público.

“Es un programa de concursos y es la primera vez que me toca conducir algo así. Lo hicimos sin público por los protocolos del Covid con todos los requerimientos de salud (…) Participan dos familias por programa. Primero vamos a ver pasar un montón de vicisitudes de golpes, electrocutadas, que los aplastan una pelota gigante, y luego vimos en los mismos problemas contestando preguntas de cultura general”, explicó.

“En Estados Unidos lo conduce Adam Scott y la voz es Ryan Reynolds; en esta ocasión yo soy el conductor y la voz en off será la del Capi Pérez”.

SOBRE “DONT: NO LO HAGAS”

Se transmitirá todos los lunes a las 17:30 horas (Sonora).

Cada reto le da a la familia un bono de 30 mil pesos; Adal asegura que hay quienes se han llevado 150 mil al final del programa.

Se grabaron 16 programas, pero Adal desconoce si se transmitirán todos en una misma temporada o se dividirá en dos bloques.

Adal asegura que tanto la producción como los concursantes salieron con un saldo blanco en coronavirus, es decir, no hubo contagios en el foro.

Habrán retos físicos y sesiones de “Preguntas y Respuestas” de cultura general.