EXATLÓN: Zudikey Rodríguez inicia su campaña política en Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La velocista Zudikey Rodríguez se convirtió en una de las participantes favoritas de la más reciente temporada de “Exatlón México”, pero ahora emprenderá una carrera diferente: La política.

La atleta inició su campaña para buscar la presidencia municipal de Valle de Bravo, en Estado de México.

Aunque era algo que se rumoraba hace algunas semanas, hoy finalmente se confirmó la noticia, de la mano de la propia Zudikey, que compartió la noticia a través de sus redes sociales.

La deportista de 34 años reveló su candidatura a la presidencia municipal bajo la coalición “Va por México”, misma que conforma el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).

En una reciente publicación en redes sociales, Zudikey compartió unas fotografías de lo que fue su arranque de campaña.

Hoy arrancamos esta campaña que me apasiona, me motiva y me obliga a entregar lo mejor de mí, lo mejor de mí para ustedes, para nuestro querido municipio”, mencionó la velocista en su discurso de arranque.