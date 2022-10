ET Regresa a las salas de cine para celebrar 40 años

Tijuana BC.- “E.T. Phone Home” es una de las frases cinematográficas que toda una generación lleva tatuada en su corazón, y como no tenerla, si surgió de uno de los grandes éxitos de Hollywood, cinta que este 2022 cumplió 40 años: E.T.

El famoso extraterrestre que invadió la casa de Elliot y Gerlie llega de nuevo a la pantalla grande en Cinépolis del 2 al 9 de noviembre.

Universal Brand Development dio a conocer que este guión de Steven Spielberg se basa en la vida del director, tras sufrir la separación de sus padres.

El divorcio de sus padres, su vida en los suburbios y, sobre todo, la ilusión y magia que son característicos en esta etapa de su filmografía, son parte de esta película entrañable que sigue conmoviendo a chicos y grandes”

Destaca el comunicado.

Éxito taquillero

El filme que protagonizaron Henry Thomas y Drew Barrymore, también contó con una parte fundamental en la música a cargo de John Williams.

Este éxito taquillero de 1982 también se proyectará dentro del 20 Aniversario del Festival Internacional de Cine de Morelia.