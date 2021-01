ESCÁNDALO: Nuevo video íntimo por salir a la luz, será de Hugo Mejuto y Michelle Rubalcava

CIUDAD DE MÉXICO.-Apenas estamos saliendo del escándalo por el video íntimo de Gabriel Soto y ya está a punto de salir otro nuevo.

Y es que según el periodista Alex Kaffie pronto saldrá a la luz un video sexual entre Hugo Mejuto y Michelle Rubalcava.

"El periodista de espectáculos tendrá su propio programa de televisión. Un video sexual de él y Hugo Mejuto se hará viral", reveló Kaffie en sus "predicciones" en su columna para El Heraldo.

El año pasado Rubalcava salió del programa “De Primera Mano”, y acusó a Gustavo Adolfo Infante de haber pedido su cabeza.

En su canal de YouTube, “El MichTv”, el periodista de espectáculos aclaró que después de casi dos meses de salir del programa decidió contarlo, ya que no había querido hacer el problema más grande y había mucho interés por parte del público por saber qué había pasado.

Relató que “la bomba se destapó” a raíz de una entrevista que le hizo Carlos Calderón en la que lo cuestionó sobre su salida repentina del programa y sobre su relación con el titular del mismo, a lo que él le contestó:

Le dije pues que no, que era muy notable que no había una relación grata entre nosotros dos y que eso se notaba… Y también lo que estaba comentando es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión”, dijo.