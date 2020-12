Ex de Linet Puente confirma romance con periodista de Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que era una sospecha terminó por confirmarse. Carlos Luis Galán, quien fuera pareja y padre del hijo de Linet Puente, presumió su romance con una periodista de Azteca.

Se trata de Liz Basaldúa, a quien Tv Notas había señalado como la tercera en discordia y causante de la ruptura del productor de “El Heraldo Televisión” con la conductora de “Ventaneando”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Carlos publicó varias fotografías en donde presume su romance con Liz, en un extenso mensaje donde la destaca como “lo mejor de su 2020”.

Lo mejor de mi 2020, el mundo cayéndose a pedazos y yo enamorándome…”, inició.

Incluso el propio Luis publicó en su mensaje que está consiente de que las críticas a su relación llegarán.

“Preparen, apunten, ¡fuego! Por qué no, hace unos días fui lo más buscado en Google, en un país de unas cuantas millones de personas que, sin conocer más allá de unas fotos por aquí (Le regreso la cortesía a Instagram) nos juzgaron por... ¿Por? Ni siquiera nos conocen… Muchos disparando y yo agradeciendo el amor, el que te hace bien”, escribió.

Y dejó entrever una indirecta a Linet, con quien podría tener problemas legales en relación al hijo que comparten.

“Van a llegar más insultos, amenazas y chantajes (¡Hasta legales!), pero diría cierto cantautor, ‘los amores cobardes no son amores’. Razones sin razón, demandas, mentiras, amenazas, disparos en la siguiente ventanilla”, escribió en la publicación.

Terminó su publicación con un mensaje de amor dedicado a la periodista.

“Liz a ti, gracias por quedarte, acompañarme y apoyarme... por inspirarme, ¡por amarme! Me enamoré de ti, de una buena mujer, de una buena persona, una hermosa, y da la casualidad (genial, maravillosa, bendita) de que tú también de mí, y eso me hace feliz, ¡realmente feliz!”, mencionó.

Por su parte, Basaldúa respondió con otro romántico mensaje.

“Tus abrazos me curan el alma. Tus besos me dan fuerza. Gracias por ser valiente, por enseñarme que el verdadero amor es donde se siente paz en el corazón; donde no hay presión, donde no se forza, donde no cabe la pose ni la ficción”, contestó.

Hasta el momento, Linet Puente no ha respondido a esta polémica publicación.