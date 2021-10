Dwayne Johnson protagonizará nueva comedia navideña para Amazon

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Dwayne Johnson se está preparando para un nuevo proyecto junto al director de "Jumanji: Welcome to the Jungle", Jake Kasdan, quien también podría dirigir la nueva comedia navideña para Amazon, así lo reportó The Hollywood Reported, donde se informó que la producción tiene como título provisional "Red One" y se rodará en 2022 con intención de estrenarse en 2023.

Según el medio estadounidense, "La Roca" interpretará a Santa Claus en el próximo film con temática de Navidad, aunque esto no se ha confirmado todavía.

Sin embargo, uno de los productores y socios de Johnson, Hiram Garcia, creó la historias detrás de esta cinta, además de que ahora se encargará de dar forma en el guión de Chris Morgan, quien destaca por su participación en el guión de "Fast & Furious Presents: Hobbs & shaw", el primer spin off de la franquicia y que contaba con Dwayne y Jason Statham como protagonistas.

"Red One" sería una película para Amazon que servirá como reencuentro para La Roca y Kasdan, después del gran éxito que ganaron con el relanzamiento de "Jumanji", película original que lideró Robin Williams, y después de poco más de una década, la secuela triunfó en la gran pantalla y recaudó 962 millones de dólares a partir de un presupuesto de 90 millones.

Por su parte, Dwayne Johnson ha destacado este año por presentar "Jungle Cruise" junto a Emily Blunt, y todavía contará con un gran estreno antes de que finalice el 2021, con el film de Netflix "Red Notice" junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Incluso para sus próximos proyectos cuenta con la película "Black Adam", con la que el actor se adentrará en el mundo de los superhéroes de DC Comics y Warner Bros.

¿De qué tratará "Red One"?

De acuerdo con la página oficial de la película de Amazon Prime Video, "El Rojo" (en español) será una comedia de acción y aventuras de cuatro cuadrantes que trota el mundo y que imagina un nuevo universo para explorar dentro del género Navideño.

Siempre hemos querido hacer una película navideña masiva, pero no pudimos encontrar la adecuada. Buscábamos algo que coincidiera con el ADN (de Johnson) algo que tuviera más fuerza, que fuera mucho más grande y más global”, dijo Garcia al portal Collider.

Según comentó Hiram Garcia, la cinta sobre Navidad cobró fuerza en el pasado verano y estuvo pensada desde el principio para que fuera protagonizada por Dwayne Johnson.