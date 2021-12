Dwayne Johnson despotrica contra Vin Diesel y reafirma que no volverá a ‘Rápidos y Furiosos’

Ciudad de México.- El actor Dwayne Johnson exteriorizó su descontento con Vin Diesel después de que su colega utilizara sus redes sociales para pedirle que reconsiderara su postura de no volver a las películas de la franquicia de ‘Rápidos y Furiosos’.

Vin escribió en su cuenta de Instagram la solicitud del regreso de Johnson a la saga con el siguiente mensaje:

Mi pequeño hermano Dwayne... el tiempo ha llegado. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, en mi caso mis hijos hablan de ti como tío Dwayne. No hay festividad en la que no envíen buenos deseos... pero el tiempo ha llegado. El legado espera... Te dije hace años que iba a cumplir la promesa a Pablo [Paul Walker]. ¡Yo juré que íbamos a alcanzar y manifestar el mejor final de Fast que es la 10! Digo esto desde el amor... pero debes aparecer”

Estas palabras desataron la furia del artista conocido como “La Roca”, por lo que, durante una entrevista para CNN, Dwayne aprovechó para criticar a su excompañero y manifestar que en privado ya le había dejado clara su negativa de trabajar juntos otra vez.

La respuesta de la Roca

“Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme, pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a que la franquicia sea exitosa, pero que no hay posibilidad de que vuelva”, explicó al respecto.

La cosa no paró ahí, pues Johnson hizo hincapié en el mensaje de redes sociales para señalar: “La publicación reciente de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a sus hijos y la muerte de Paul Walker. ¡Déjalos fuera de esto!, nosotros hablamos hace meses sobre esto y llegamos a un entendimiento claro”.

Pese a este inconveniente, “La Roca” aseveró que su objetivo siempre fue terminar con “gratitud” y “elegancia” su trabajo con la franquicia.

“Estoy confiado en el universo de Fast y en su habilidad de cumplir consistentemente con la audiencia. Deseo realmente la mejor de las suertes y el mayor éxito en el próximo capítulo a mis antiguos compañeros y los miembros del equipo”, remató.