Dwayne Johnson confirma que Jaume Collet-Serra dirigirá la cinta "Black Adam"

Los Ángeles .- El actor estadounidense Dwayne Johnson confirmó este viernes que el cineasta español Jaume Collet-Serra dirigirá la película "Black Adam" sobre este villano de las historias de DC Comics.



SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



A comienzos de junio, medios especializados como Variety o Deadline aseguraron que Collet-Serra estaba negociando ser el realizador de "Black Adam", un fichaje que Johnson, quien será el protagonista y uno de los productores del filme, confirmó finalmente hoy en un víieo publicado por el portal IMDb en su cuenta oficial de Twitter.



"Parece que rodaremos 'Black Adam' probablemente en el verano de 2020 (...). El guión es genial y fichamos a Jaume Collet-Serra como nuestro director. Es un cineasta realmente fantástico que justo acaba de dirigir a Emily Blunt y a mí en 'Jungle Cruise'", dijo en referencia a esta cinta de aventuras de Disney que se estrenará el próximo año.



Johnson, además, compartió con sus fans una pista sobre las intenciones del director con esta película.



"Jaume quiere crear (con 'Black Adam') el 'Dirty Harry' (1971) de los superhéroes", prometió el actor aludiendo al famoso filme de acción que protagonizó Clint Eastwood a las órdenes de Don Siegel.



Black Adam es un villano de las historias de DC Comics conocido, principalmente, por ser el enemigo de Shazam.



Este superhéroe llegó al cine este año de la mano de Warner Bros. con "Shazam!" (2019), cinta que protagonizó Zachary Levi.



Collet-Serra se ha ganado un importante hueco en el cine estadounidense, en gran parte, por su fecunda alianza con el actor Liam Neeson, con quien trabajó en el género de acción en "Unknown" (2011), "Non-Stop" (2014), "Run All Night" (2015) y "The Commuter" (2018).



Su filmografía también incluye las cintas "House of Wax" (2005), con Elisha Cuthbert y Paris Hilton en su elenco; Orphan (2009), con Vera Farmiga como estrella; y "The Shallows" (2016), cuyo reparto encabezó Blake Lively.



Por su parte, Johnson es una de las estrellas más importantes del cine en todo el mundo y hoy estrena junto a Jason Statham "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", primera película derivada (spin-off) de esta famosa saga de acción y coches y en la que también aparecen Idris Elba, Vanessa Kirby y la mexicana Eiza González.