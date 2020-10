Dulce o truco: películas gratis para Halloween

Ciudad de México.- Es hora de enfrentar a los monstruos bajo la cama, los fantasmas en los pasillos, y encender las luces para revisar cada rincón de la casa. Halloween ya casi está aquí, lo que significa que es hora de disfrutar de una espeluznante noche y disfrutar de un maratón de películas de miedo.

Tubi, la plataforma de streaming gratuita, comparten estas películas de terror que te pondrán en ambiente para disfrutar en este fin de semana. Lo mejor: No tienes que asustar a tu cartera, ¡pues no tienen costo!.

Las películas son el mejor medio de entretenimiento para el género de terror, y si no nos crees, echa un vistazo a estas recomendaciones que te dejarán con una sensación de paranoia para lo que resta del año.

The Colony

En el futuro, el mundo se verá obligado a vivir bajo tierra debido a los problemas ambientales. La gente vive en búnkeres conocidos como "colonias" y una de estas comunidades desaparece dejando sólo rastros de sangre de sus habitantes. Un grupo de exploradores descubrirá que el clima extremo no es la única amenaza para la humanidad.

Ouija: la resurrección

Cualquier cosa relacionada con la tabla Ouija puede ser tomada como algo perverso y malvado. Después de una sesión espiritual, cinco amigos serán atormentados por demonios que los llevarán gradualmente a la locura. Basado en hechos reales y filmado con una estética documental, hará que se te ponga la piel de gallina al saber que también te puede pasar a ti.

Serpientes en un tren

¿Quién dice que sólo los seres sobrenaturales dan miedo? Las serpientes son probablemente uno de los animales más temibles de la naturaleza. En esta interesante historia, una joven mujer debe llegar a México en un tren para romper una maldición que hace que varias serpientes la devoren por dentro.

Here Comes the Devil

La madre de dos niños pequeños sospecha que están siendo manipulados por una fuerza oscura. Después de varios acontecimientos inexplicables, la familia comienza a desesperarse y en su lucha, se dará cuenta de que hay tragedias que no pueden evitarse.

Scream 4

Fue el último título de una de las franquicias de películas de slasher más exitosas de todos los tiempos. Scream 4 fue un trampolín a la fama para jóvenes actrices como Hayden Panettiere y Emma Roberts. Descubre de una vez por todas cuál fue el destino del asesino Ghostface y cómo terminó su reinado de terror.

Apaga las luces y procura no abrir los ojos

Aunque los cines estén cerrados este año, eso no significa que no puedas celebrar Halloween con películas de terror en casa. Tubi, el servicio de streaming gratuito, ofrece una gran selección de títulos de miedo para que tu viaje a lo desconocido sea lo más tenebroso posible.