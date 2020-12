Dulce afirma que se le olvidó la canción de María José

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce declaró para una entrevista para el programa 'De primera mano', que se le olvidó el tema 'Lo que tenías conmigo', de María José, con quien la interpretó hace unos días en un concierto.

Y es que ambas cantantes estivieron presentes el show de GranDiosas en compañía de Rocío Banquells y María del Sol, quienes interpretaron su más grandes éxitos.

Pero justo un día antes de la presentación se le avisó a Dulce que interpretaria una canción a lado de María a Jose, a quien destacó que es una mujer muy inteligente y profesional.

Obviamente la estudié, pero no me la aprendí al cien por ciento, sin embargo, estaba ensayada para que me la dictaran por un aparatito y cuando salí se desconectó el aparato, y tuve que inventar la letra con lo que me acordaba, no fue mi noche", aceptó.

Además la artistas agregó que no se le olvidó, si no que simplemente no tenía dominada la letra, y lamentó por el erros que tuvo esa noche durante su presentación.

Sin embargo el concierto fue duramente criticado en las redes sociales por su mala organización, muchos internautas se quejaron del audio que en varias ocasiones tenía fallas, mientras que otros de los temas fue que en el show se veía que había bastante gente sin las medidas sanitarias, lo que preocupó bastante a la sociedad.



