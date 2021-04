Dulce María reveló si se ha hecho alguna cirugía

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María ha logrado tener una larga trayectoria artística, desde sus inicios como actriz hasta colocarse como una de las cantante más reconocidas del espectáculo, en especial desde su brinco a la fama internacional al ser una de las integrantes de 'RBD'.

Actualmente la actriz se encuentra disfrutando de su etapa como mamá, después de haber recibido a su hija María Paula, el pasado 3 de diciembre, sin embargo en estos meses se ha dedicado estar a lado de su bebé, al cien por ciento.

Es por eso que hace unas horas la intéprete de "No pares" decidió realizar una dinámica con sus seguidores que se trataba de preguntas y respuestas, en las que ellos aprivecharon para saber un poco más de la artista.

Uno de sus fanáticos se atrevió y cuestióno a la exRBD sobre si tenía alguna cirugía en su cuerpo y sin dudarlo, ella orgullasamente reveló que no tenía ninguna.

No, no tengo ninguna, creo que hay que amarnos y aceptarnos, tratar de estar lo posible como somos, además me dan terror". dijo la actriz.