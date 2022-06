Dulce María recuerda momentos en RBD

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María ha podido cosechar una larga trayectoria artística, desde una edad muy temprana comenzaron sus apariciones en la televisión pero sin duda su despegue a la fama, fue al ser una de las integrantes de la reconocida agrupación RBD.

Actualmente la artista se unió a la gira de los 2000’s Pop Tour donde hizo oficial su regreso a los escenarios y en su primera presentación sorprendió a sus fanáticos al aparecer caracterizada como “Roberta” personaje que interpretaba en la telenovela Rebelde.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó un video de hace muchos años en los que aparece cantanto el éxito musical de Yuri “Cuando baja la marea” en uno de los conciertos de RBD.

Dulce María aparece en la grabación con el cabello rojo como lo utilizaba en ese entonces, con los reconocidos tops de esa época que le permitía mostrar su figura acompañado de una falda y botas de color.

Se acuerdan?” escribió en la publicación.

Al dar a conocer dicho video, muchos usuarios han relacionado esto, con que posiblemente en los próximos conciertos la artista vaya a repetir este performance que hacía en su momento con la agrupación.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y algunos comentarios en la publicación: "espectacular", "que bonita", "la mejor versión del mundo", "eres perfecta", "me muero", "ya te quiero ver", son algunos d elos que se pueden leer.





Dulce María salda deuda de RBD en conciertos del 200’s Pop Tour



Dulce María reveló que ha decidido dejar atrás el mal momento que pasó al no poder haber estado en el reencuentro de RBD luego de 12 años separados, porque con la presentación que ha hecho con “2000’s Pop Tour” pudo tener ese reencuentro con el público.



“Estoy dando lo mejor de mí precisamente porque no pude estar en ese homenaje porque estaba embarazada, tenía problemas de salud, mi embarazo era de alto riesgo y por eso para mí sí es como darles este pedacito de nostalgia que yo no pude dar físicamente en ese entonces”, dice en entrevista con Efe la cantante.