Dulce María no esta preocupada por su figura después de su emabarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 3 de diciembre Dulce María dio a luz a su primogénita María Paula, y en estos momento se encuentra disfrutando esta nueva etapa como mamá.

Fue por medio del programa "Hoy" que la actriz reveló que el nacimiento de su bebé es algo que le ha cambiado la vida para siempre, al ver como nace, un amor que dejó en claro no conocía.

Sin embargo la actriz reconoció que el embarazo está muy "romantisado" y es que considera que el cambio que vive una mujer físico y mentalmente es algo muy fuerte, que solamente las mujeres que pasan por este proceso lo saben.

Sobre si existe una preocupación por recuperar su figura, de momento la exRBD se encuentra disfrutando de su familia y está respetando el cambio que tuvo y que seguirá teniendo su cuerpo.

De por si sin embarazo hay una expectativa de la belleza en general, de como tiene qu ser la mujer y que cosa está bien y que cosa está mal, estoy dándole tiempo a mi cuerpo, obviamente trato de comer saludable" comentó Dulce.

A pesar de todo lo que está pasando por su vida, la artista decidió lanzar un nuevo tema musical llamado "Nunca" el cual salió desde hace unos días y es una canción que escribió hace 11 años.

Dulce María reveló que su nuevo tema fue escrito cuando se encontraba en una etapa muy triste de su vida y precisamente habla del desamor y por ser un trabajo tan especial quiso lanzarlo después de ser mamá.

Hay que recordar que la actriz reveló para el programa 'De primera mano' que sus ex compañeros de RBD, le dejaron de hablar después de haber anunciado que no estaría presente en el reencuentro, según Dulce envió un audio de 10 minutos el cual no recibió respuesta por ninguno de ellos.

Por su parte la intérprete de "No pares" dejó en claro que no pudo estar presente por su avanzado embarazo,lo cual la ponía en riesgo de poder ser contagiada de Covid-19, algo que prefirió cuidarse y abstenerse de esa posibilidad.