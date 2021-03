Dulce María muestra la carita de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María hace unos meses se convirtió en madre por primera vez, ante la llegada de su primogénita, María Paula, fruto del matrimonio que mantiene con Paco Álvarez.

Hace unas horas por medio de su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía a lado de su niña, pero lo que sorprendió a sus seguidores es que esta vez, dejó que el público conociera su cara, y es que en otras ocasiones había evitado que la menor apareciera totalmente frente a la cámara.

En honor al Día Internacional de la Mujer, la cantante dedicó un conmovedor mensaje a su hija, donde le dejó en claro que si hay algo que deseaba como madre y mujer, es que se respeten sus derechos y su voz.

Por un mundo donde se respeten tus derechos , donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte” fue parte de lo que escribió la ex RBD.

La actriz agregó que deseaba justicia, igualdad, respeto y amor por todas las mujeres del país, mostrando su apoyo y recordando lo valiosa que son cada una de ellas.

En la publicación se hicieron llegar los comentarios por parte de sus fanáticos en los que destacaron lo hermosa que lucen ambas, incluso algunos se sorprendieron con lo rápido que creció la menor.

Ademas sus seguidores quedaron impactados con el gran parecido que tiene María Paula, con su madre, y es que en otras ocasiones Dulce, solamente la había mostrado de espaldas, y por primera vez la presentó.

Hace unos días la intérprete de "No pares" reveló que cuando dio a conocer a sus ex compañeros de RBD, que no podría estar en el concierto en un audio de 10 minutos, no recibió respuesta por ninguno de ellos, y hasta este momento ha perdido totalmente la comunicación con ellos.

