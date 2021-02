Dulce María llega a la edad de los "nunca", celebra con nuevo sencillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María comienza a reír cuando revela que está entrando a la etapa de los "nunca", esa que viven todos los seres humanos conforme van madurando en edad y el físico ya no es el de antes.

En su caso, la etapa ha llegado de la mano de su pequeña bebé, que como todos los recién nacidos, reclaman atención mientras llenan de ternura a sus padres. "Yo nunca me levantaba temprano", dice bromeando la cantante y actriz.

"Nunca había estado tan cansada y mira que me he puesto friegas trabajando, pero justo, no es lo mismo no dormir a los 20 años, que ahorita; vaya que me ha cambiado la vida en todos los aspectos, estoy viviendo una etapa hermosa, pero quiero vivirla con todo porque pasa muy rápido y no me quiero perder nada", subraya