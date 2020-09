Dulce María, feliz con la llegada de RBD a Spotify

HERMOSILLO, SONORA.- Los fans de RBD celebran el día de hoy que toda la biblioteca de música de la icónica banda mexicana ya está disponible en Spotify. La agrupación, que se separó en 2007, dice tener más sorpresas preparadas para los seguidores de este proyecto musical que nació en la telenovela “Rebelde”.



Los integrantes del grupo han externado en diferentes medios su alegría por este suceso, y en el caso de Dulce María, ésta decidió enviar un mensaje a sus fans a través de EL IMPARCIAL.

La también actriz, quien está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie “Falsa Identidad” de Telemundo, pidió a sus seguidores que compartieran todas las historias y anécdotas que surjan al momento de escuchar las canciones de RBD en pleno 2020.

Sólo un poco de tu amor, es lo que pido ����. #VuelveLaMúsica https://t.co/czFVWSSERI — RBD Oficial (@RBD_oficial) September 3, 2020

“Fue algo que marcó nuestra vida por completo, y nada, que disfruten la música, que recuerden cosas bonitas, que viajen a esa etapa aporque para eso es la música, es como una máquina del tiempo. Espero lo disfruten mucho y nos platiquen qué recuerdo recibieron”, dijo la cantante.

La artista se mostró contenta por esta etapa de su vida que atraviesa, pues no pensó que tantas cosas buenas sucederían al mismo tiempo; desde la segunda temporada de “Falsa Identidad” el próximo 22 de septiembre, la llegada de RBD a Spotify, hasta su embarazo con su esposo Paco Álvarez.

“Yo no sabía que iba a salir tan pronto la nueva temporada de ‘Falsa Identidad’, sobre todo en este momento que necesitamos distraernos. La música de RBD me sorprendió, pero ya salió a partir de hoy en todas las plataformas digitales, algo que los fans esperaban desde hace mucho y me da gusto por eso. Y definitivamente el proyecto más importante de mi vida, es esta otra vida que está formándose dentro de mí”, comentó la artista.