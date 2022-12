Dulce María cumple 37 años y se deja ver en lencería

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María es una de las cantantes más importantes del espectáculo, este 2022 marcó su regreso a los escenarios por la gira 2000’s Pop Tour, donde ha podido interpretar los éxitos de RBD.

Hace unas horas la actriz se encontraba de manteles largos al celebrar sus 37 años es por eso que en esta ocasión optó por que sus seguidores la vieran “natural” y dejó boquiabiertos a más de uno.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la intérprete de “No pares”, compartió una serie de fotografías en el que se dejó ver en lencería, con un vestido en color blanco de encaje que le permitió presumir su figura.

En la publicación Dulce María aprovechó para agradecer a Dios por tener la oportunidad de vivir un año más, a su familia por su apoyo y amor, además admitió sentirse afortunada ser la mujer que es actualmente.

37 inviernos solo puedo agradecer y agradecer . Gracias Dios por un año más de vida , cada día es un regalo , por mi salud , mi familia , por permitirme vivir haciendo lo que me apasiona , porque tus tiempos son perfectos , y siempre tienes algo mejor para nosotros . Me siento afortunada . Estamos hechos de momentos , de instantes , de amor ,de lágrimas , de sueños de experiencias y aprendizajes, somos todo lo que incluso no recordamos y doy gracias a todo lo que me ha hecho la mujer que soy hoy” fue parte de lo que escribió la actriz en la publicaciónn.