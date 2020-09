Dulce María admite que su embarazo en la pandemia no ha sido fácil

HERMOSILLO, SONORA.- Dulce María volverá a la televisión con la segunda temporada de la serie de Telemundo “Falsa Identidad” y además tiene el triunfal regreso de RBD con la llegada de su música a Spotify.

Pero sin duda, el proyecto más importante de su vida es su embarazo, una tarea que no ha sido sencilla en plena pandemia mundial.

Yo trato de tener mucha fe y estoy en manos de Dios, pero no me siento así todo el tiempo", dijo Dulce María en entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL.

"Estamos acostumbradas a decir ‘ah, está embarazada, va a ser mamá’, como si fuera lo más equis del mundo, pero no, no es fácil, realmente es una misión. Así que es un proyecto muy importante en el que me voy a enfocar hasta que nazca”.

Dulce está en espera de su primogénito con su esposo Paco Álvarez, y dijo que ha tomado todas las medidas de precaución en esta contingencia, pues no ha salido de casa más que para las citas médicas.

“No salgo ni al súper ni a restaurantes ni a nada (…) Tengo amigas embarazadas que van al súper, que hacen baby shower y de todo. Creo que estés o no embarazada hay que cuidarnos muchísimo (…) lavarnos las manos mil veces al día, usar cubrebocas si llegas a salir, estar bien tapada si vas al super o a los doctores, tomar vitaminas”, comentó.

Pero especialmente, la ex RBD también trabaja en la parte espiritual y mental, especialmente en este confinamiento que se ha obligado a cumplir en su totalidad.

“Creo que una parte importante para todos es trabajar esa parte espiritual y mental porque la mente nos traiciona y al estar encerrados así es como estar luchando contra tus pensamientos y eso a veces es de lo más difícil”, comentó.

BUSCARÁ LA JUSTICIA

La llegada de Dulce María a la segunda temporada de “Falsa Identidad” será su debut a una serie de acción, con un personaje que luchará por la justicia en un sistema corrupto.

“Es muy diferente a lo que había hecho. Es un reto como actriz y como persona. Es lo más denso y oscuro que he hecho. Desgraciadamente es la realidad de muchísimas personas, pero es bueno, es padre para mí que al menos en la ficción hay alguien que está dispuesta a todo por hacer justicia y sacar a la luz a los culpables de las cosas horribles que pasan en el mundo”, comentó.

La cantante también celebró la llegada de RBD a pleno 2020, y pidió a todos los fans de su música compartir las anécdotas y recuerdos.

“Fue algo que marcó nuestra vida por completo, y nada, que disfruten la música, que recuerden cosas bonitas, que viajen a esa etapa aporque para eso es la música, es como una máquina del tiempo. Espero lo disfruten mucho y nos platiquen qué recuerdo recibieron”, remató.

¿QUIÉN ES DULCE MARÍA EN “FALSA IDENTIDAD”?

Dulce encarna a “Victoria Lamas”, una mujer que lucha por su comunidad, sin miedo a enfrentarse al gobierno o el propio Don Mateo. Como abogada, trata de hacer las cosas siempre por la vía legal, aún cuando el sistema esté corrupto y bloquea sus planes. Se identificará con “Diego” como nunca lo había hecho con nadie más.

NO TE LA PIERDAS

¿Qué? Segunda temporada de “Falsa Identidad”

Elenco: Camila Sodi, Luis Ernesto Franco, Dulce María, Samadhi Zendejas, Otto Sirgo, Uriel del Toro, entre otros más.

¿Cuándo? Martes 22 de septiembre

¿Dónde? Telemundo