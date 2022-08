Dulce María aclara relación con Anahí tras controversia por show de Karol G

Ciudad de México.- Las cantantes Anahí y Dulce María habrían provocado conmoción y controversia tras haber regresado al escenario en meses recientes y de que no hicieron eco en las redes de RBD tras la presentaciones de Dulce.

Poco después de la polémica y los rumores de un posible distanciamiento entre las cantantes, fue Dulce María quien salió para aclarar la situación con la prensa.

Al escuchar las primeras interrogantes sobre el asunto, la intérprete explicó:

No, creo que fue un gran, gran momento lo que sucedió, cuando regresé a los escenarios que fue en los 2000’s Pop Tour, el 10 de julio, después de 4 años de no estar en el escenario fue una cosa impresionante, donde obviamente se sintió la nostalgia que existe en la gente y en una generación de ver a RBD, y al contrario, creo que justo al día siguiente que ella cantó con Karol G, creo que fue más bien un festejo y una doble felicidad para la generación Rebelde”

Agradecidos con el proyecto

No obstante, Dulce María recalcó que más allá de lo que denunció, el problema fue que no pudo aparecer junto a su excompañera en el concierto de Karol G o en el show donde ella se presentó. “Obviamente lo que reclamaban es ¿por qué no estuvimos juntas?, que después lo platicamos ella y yo de ‘¡qué coincidencia! que fue en esos momentos’, y que hubiera estado increíble que por poquito nos juntáramos, todos somos parte de la generación Rebelde, los 6, y que siempre vamos a estar agradecidos con el proyecto”.

Por otra parte, la artista de 36 años manifestó estar muy feliz con su maternidad, y recalcó que por ahora lo que menos le importa son los señalamientos que pueda recibir por su aumento de peso tras la llegada de su hija María Paula.

“Yo creo que desde que te embarazas ya por ahí del segundo trimestre todavía todo está bien, y ya después ¿qué está pasando?, y sí es difícil, pero al mismo tiempo cuando te das cuenta que estas dando vida, que gracias a todos esos cambios en el cuerpo, porque unos son los que se ven y otros son los que no se ven, que también generan muchísimas cosas emocionalmente, físicamente, etc. Cuando ves a tu bebé vale todo la pena y creo que es eso, hay que ser como muy generosos y muy compasivos con nuestro cuerpo”, culminó.