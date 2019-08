Cecilia Galliano ¿es lesbiana?

Cecilia Galliano quedó legalmente divorciada de Sebastián Rulli y aunque después tuvo una relación con Mark Tacher con la que casi llega al altar por segunda ocasión; ahora la conductora disfruta de su soltería, hecho que le ha provocado que se dude de sus preferencias sexuales.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Mi mamá me pregunta: ‘O sea Ceci ¿eres lesbiana?’. Yo le digo ‘te juro que no mamá, es que no consigo a nadie, No lo tengo (novio)”, señaló en días recientes la conductora argentina.

Otro de los motivos por los que atribuye su soltería es porque refiere el hombre le tiene miedo a la mujer independiente, con una historia y dos hijos, una mujer que ha salido adelante sola refirió la conductora en una entrevista para el programa "Ventaneando".

Con información de las estrella