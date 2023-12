Dua Lipa y Romain Gavras se separaron después de ocho meses de noviazgo

REINO UNIDO.- En mayo de este año, la cantante de 28 años, Dua Lipa, y el director de cine de 42 años, Romain Gavras, formalizaron su relación al desfilar juntos por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

A pesar de haber compartido alrededor de ocho meses de relación, la pareja decidió separarse después de lo que se describe como un "verano de amor", según informaron fuentes a The Sun. La razón citada fue que Dua Lipa está plenamente enfocada en su carrera y, antes de que la situación se tornara complicada, optaron por dar por terminada la relación.

De acuerdo con The Sun, Romain expresó sentir que Dua Lipa estaba inmersa en su trabajo, y ella no tenía intenciones de alterar su ritmo de vida.

Fanáticos especulan que el single más reciente de Dua Lipa titulado "Houdini” que contienen las letras:

No estoy aquí por mucho tiempo, atrápame o me voy como Houdini.

Vengo y me voy, demuestra que tienes el derecho de complacerme.

¿Quién es Romain Gavras?

Romain Gavras es un director de cine y videoclips francés conocido por su trabajo en videos musicales para artistas como M.I.A. y Kanye West, así como por dirigir películas notables como "Our Day Will Come" y "The World Is Yours". Su estilo distintivo se caracteriza por su enfoque visual audaz y narrativas impactantes.