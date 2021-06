Dua Lipa planea incursionar en la actuación y canceló su gira por Europa

LOS ÁNGELES, California. – La cantante y compositora británica, Dua Lipa, además de tener una exitosa carrera musical, recientemente anunció sus deseos por incursionar en el mundo de la actuación, al igual que lo han hecho otras estrellas.



En un programa de radio, la intérprete de “Love Again” habló sobre la confianza que ha ido ganando en los últimos años y lo emocionada que se siente por probar algo nuevo:



Creo que es algo que me encantaría hacer. Desde luego, quiero explorar esa faceta y emprezar a cultivarla con un pequeño papel. Pienso que he ganado confianza en mí misma durante los últimos años, he hecho un poco de todo aquí y allá, y estoy convencida de que he descubierto una parte de mi lado interpretativo con los videos musicales”, expresó la cantante.