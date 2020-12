Dua Lipa marca tendencia por las calles de Nueva York

NUEVA YORK.- La cantante, compositora, diseñadora de modas y modelo británica Dua Lipa, inició su carrera desde los 14 años, cuando inició a hacer covers de canciones de otros artistas para la plataforma de videos YouTube.

Fue hasta el 2015, después de trabajar como modelo, que firmó con la discográfica Warner Music Group y son solo 19 años lanzó su primer sencillo, "New Love", que siguió del éxito "Be The One".

Fue hasta el año de 2017 cuando gracias a su álbum de estudio alcanzó el número 3 de UK Albums Chart y generó nueve sencillos, incluyendo "Be The One" y el sencillo número 1 del Reino Unido "New Rules", que le abrió las puertas en Estados Unidos.

Diseñadora de moda qué impone tendencias

Como antes lo mencionamos esta joven celebridad, siempre se ha distinguido por su gusto para vestir y por portar con gran actitud prendas únicas, que sus seguidores reproducen rápidamente.

Esto se debe a sus conocimientos en diseño de modas y las tablas que ha ganado sobre las pasarelas Dua Lipa, quien fue recientemente vista por las calles de Time Square, portando un conjunto en blanco y negro.

En su trayecto a su participación al programa Saturday Night Live, es que fue retratada la artista, con un conjunto en estampado de fondo color blanco con detalles en negro, de pantalón y saco, con un top negro debajo que combinó con su cubrebocas en todo momento.

Rápidamente sus fans dejaron sus opiniones en sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde cuenta con casi 57 millones de seguidores.