Dua Lipa llama la atención en Instagram con camiseta y sin sostén

La cantante Dia Lipa ha mostrado una vez más por qué es una de las mujeres más atractivas y sexys del momento, en las últimas horas ha compartido con sus más de 35 millones de seguidores en Instagram una foto en la que se notó que no portaba sostén.

En la fotografía en blanco y negro está la intérprete con una gafas de sol, unos pantalones blancos y una playera con la leyenda "Have I Got Your Attention" ("¿Tengo su atención?" en español).

Comentarios como "¡Por favor!", "Sí, tienes toda mi atención", "Muy hermosa", "Princesa" y "¿Usas sostén?" fueron algunos de los que recibió la joven londinense nacida en 1995.

En sus historias de Instagram publicó una fotografía muy parecida a la que ya cuenta con 1.9 millones de Me Gusta.

La cantante Dua Lipa suele compartir varias imágenes que muestran su belleza y sensualidad, elementos que aunados a su talento musical la han hecho una celebridad en redes sociales con tan solo 53 publicaciones.