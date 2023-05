Dua Lipa lanza línea de ropa Versace para vacacionar

Ciudad de México.- Dua Lipa sigue transitando en distintas facetas, ya que además de entrarle a la actuación, debutó como diseñadora para la marca Versace.

La cantante de 27 años se unió a Donatella Versace para delinear las prendas que llevarán el nombre de ‘’La Vacanza'', lanzada oficialmente en el actual Festival de Cannes.

El proyecto engloba bikinis con estampados y diseños de la icónica mariposa de Versace que debutó en 1995, hasta con ropa de noche.

Me encanta el verano y para mí esta colección celebra lo mejor de esa época. Colores magníficos, estampados divertidos y siluetas ligeras. Esta es la colección perfecta para el verano, desde acostarse junto a la piscina con un divertido bikini estampado hasta vestirse para bailar”, explicó Donatella por medio de un comunicado de prensa… Esta ropa me hace pensar de inmediato en mis vacaciones y en estar bajo el sol. A Dua Lipa le encanta la moda, a mí me encanta la música: ¡somos el dúo perfecto! Nos la pasamos muy bien diseñando esta colección juntas. Nos sentimos como de vacaciones y ese es exactamente el espíritu que queremos expresar”