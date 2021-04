Dua Lipa enciende Instagram con leotardo de vinil negro, mientras promociona calzado deportivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, la cantante británica Dua Lipa, enloqueció a sus fans tras posar en un leotardo negro, de vinil, muy al estilo “bondage”, mientras promociona la marca de tenis que representa desde el año pasado.

Fue en noviembre cuando la estrella del pop, de 25 años de edad, anunció que era embajadora de la marca de calzado deportivo “PUMA” y desde entonces no ha parado de promocionar las zapatillas muy a su estilo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esta vez, la intérprete de “New Rules” cautivó a sus seguidores con un trae de baño de PVC negro, que sube la temperatura a cualquiera y que resalta su figura bien trabajada en el gimnasio.

La artista combinó la escasa prenda con medias semitransparentes y tenis deportivos “Mayu PUMA” de color azul eléctrico.

Para agregar un toque de glamur, Dua optó por usar joyas de oro grueso y anillos de plata, mientras que se recogió el cabello para lucir su impecable maquillaje.

La cantante supo hacer lo suyo frente a la cámara, mostrando varias poses sensuales, mientras era dirigida por el fotógrafo Mario Sorrenti.



Lanzamiento de nuevo sencillo

El fotoshoot fue publicado luego de que Dua Lipa festejara en un restaurante, el nuevo sencillo de su novio Anwar Hadid, “Off @ Night”.

OFF @ NIGHT !!!! orgulloso de ti mi lovieeeee @anwarspc ~ * @ cb_3 y obtuve el código de vestimenta”, escribió la cantante en el pie de foto en la que aparece abrazando a su galán.

En otras imágenes, la pareja posa al lado de su amigo Chass Bryan, con quien compartieron un suculento pastel de chocolate que traía la leyenda “Felicidades A+”, referencia a la canción que se estrenó ayer.

Aunque no estuvo presente en el festejo, la cuñada de Dua Lipa, Bella Hadid, se aseguró de compartir con sus seguidores la canción que compuso su hermano y le hizo saber lo orgullosa que se sentía de él.

“¡Tengo escalofríos en el cuerpo! Me haces sentir tan orgulloso de mi hermano !!!!!! Estoy orgullosa no solo por la persona y el ser humano en el que te has convertido, sino por lo duro que has trabajado para hacer toda esta música que has salido”, escribió Bella.

Más que enamorada

De acuerdo a las publicaciones en los medios, se dijo que Dua Lipa se mudó del Reino Unido a los Estados Unidos para estar más cerca de Anwar durante la pandemia, ya que las restricciones de viaje comenzaron a endurecerse.

Pero Dua habría a suelo británico a principios de abril cuando compartió una serie de instantáneas de Instagram de sí misma, incluida una foto de ella abrazándose a su amado perro Dexter, aunque se desconoce si fue de visita o cambió nuevamente de residencia.

El mes pasado, se reveló que la cantante había sido nominada para tres categorías en los Premios BRIT: “Artista Solista Femenina”, “Álbum Mastercard” y “Single Británico”.