Drogan a Talía de Acapulco Shore en antro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Talía Eisset compartió con sus seguidores a través de redes sociales que la drogaron en un antro de la Ciudad de México.



La participante del programa Acapulco Shore explicó en varios videos que publicó en su perfil de Instagram Stories que el fin de semana pasado tuvo una muy mala experiencia en un lugar, sin embargo no le pasó nada grave.



Salí a un antro y me drogaron, me echaron algo en la bebida me empecé a sentir súper mal. No sé qué haya sido; creo que fue un ácido porque me sigo sintiendo mal y ya pasó un día", explicó.