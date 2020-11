Drake defiende a The Weekend al ser ignorado por Grammy

ESTADOS UNIDOS.- Drake no tardó en expresar su opinión tras las nominaciones de los Grammys donde su amigo The Weekend fue ignorado, a pesar de su exitoso y aclamado ultimo disco "Blinding Lights", al punto de no haberle brindado una nominación a pesar de lo extensa que es la lista de categorías, a pesar de ser uno de los artistas más populares y mediáticos de la temporada.

Los reproches lanzados por el artista canadiense, sin embargo, no solo se han centrado en lo desacertado, a su juicio, de no haber incluido a Blinding Lights en las candidaturas más importantes de la ceremonia del próximo enero, como 'grabación del año' o 'disco del año'.

De forma más general, el ex novio de Rihanna recordó a sus seguidores que, como se viene comentando desde ya hace varios años en ciertos sectores de opinión pública, Los Grammy perdieron su prestigio y su condición de referentes musicales hace mucho tiempo. Solo hay que echar un vistazo a las bromas afiliadas y recurrentes que de estos premios hacía series como "Los Simpon" en la década de los noventa.

Drake apoya a su amigo The Weekend, tras su omisión en las recientes nominaciones a los Grammy.

"Creo que deberíamos dejar de sorprendernos e indignarnos tanto con lo que pasa todos los años en los Grammy, con esa desconexión total entre la música que más ha impactado al mundo y el reconocimiento que debería recibir de la academia. Simplemente tenemos que aceptar que lo que un día fue la forma más alta de reconocimiento ya no importa a los artistas que dominan hoy la escena y a los que vendrán a continuación".

Esto lo escribió el cantante canadiense en sus redes sociales, antes de abogar por la creación de una nueva plataforma más acorde con los tiempos y las modas que ocurren en la actualidad.