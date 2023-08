Drake confirma nueva colaboración con Bad Bunny durante concierto en Los Ángeles

LOS ÁNGELES.- Tanto Drake como Bad Bunny han logrado cosecha un rotundo éxito durante los últimos años, con múltiples canciones y álbumes completos alcanzando el máximo puesto de las listas comerciales más importantes de Estados Unidos, por lo que realizar una colaboración resulta bastante sensato.

Durante su más reciente concierto en Inglewood, Los Ángeles, el rapero canadiense invitó a nadie más y nadie menos que al reggaetonero puertorriqueño al escenario para anunciar una gran sorpresa.

Drake anuncia una colaboración con Bad Bunny en su concierto en Los Ángeles. �� pic.twitter.com/5vOrZeGvYq— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) August 14, 2023

Les quiero decir algo, porque ustedes son LA y los amamos", reafirmó Drake a la audiencia mientras abrazaba a Bad Bunny. "Han pasado seis años desde que Benito y yo hicimos una canción, así que tenemos una en camino y está es mi álbum y es real".

Tal como afirmó el intérprete de "In My Feelings", esta no es la primera colaboración entre ambos artistas, pues ya habían participado en la pista "Mía" en 2018, la cual alcanzó el quinto puesto en el Billboard Hot 100 en EU.

Hasta el momento, no se conoce el nombre ni temática de la colaboración, solo que será parte del próximo álbum de Drake, titulado 'For All the Dogs', listado con un lanzamiento para este año.

Además de dicho anuncio, el intérprete de "Amorfoda" también protagonizó un curioso momento con su pareja romántica Kendall Jenner en las gradas del concierto, en donde compartieron múltiples muestras públicas de afecto por primera vez desde el inicio de su romance.