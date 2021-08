Dorismar afirma ganar más en OnlyFans que como actriz y confiesa que hará un desnudo total

MÉXICO.- Dorismar fue una de las varias celebridades que decidieron unirse a la plataforma de OnlyFans para vender contenido exclusivo sobre su estilo de vida, o en su caso, material erótico. Y durante una entrevista con TVNotas, la argentina se sinceró cómo ha sido su experiencia en esta página.

La actriz aseguró ganar más dinero en OnlyFans que trabajando en televisión e incluso comentó que le va mejor en la plataforma que en su mejor época como actriz. Dorismar gana más de 20 millones por contar con más de 60 mil suscriptores: “Te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans y considero que la mejor forma de agradecérselos es dar lo mejor de mí “, comentó para el medio.

Dora Noemi expresó que se animó a crear su cuenta por ser “una mujer trabajadora”, además de que conocía las ganancias monetarias que otorgaba la plataforma, y al tener deudas, hijas y un hogar, solo lo hizo por buscar una manera de seguir adelante, según narra. Además, la modelo argentina confesó que cuenta con un gran equipo de trabajo donde su esposo Alejandro Schiff es su mánager.

“Él maneja muy bien las redes y es fotógrafo profesional, así que hicimos un foro pequeño especialmente para estas fotos y videos, queremos hacer todo profesional”, contó sobre su contenido.

Aunado a esto, sobre su material en OnlyFans, Dorismar afirmó tener grandes resultados, ya que sus suscriptores agradecen todo lo que hace y agregó que su contenido es de calidad. “No es nomas encuerarse y ya, es todo un concepto lo que hacemos, se hace algo de manera profesional y cuidamos todos los detalles”, contó la argentina.

La también cantante fue cuestionada sobre si le molestaban que los comentarios negativos, ya que a Yanet García la han señalado por creer que lo que hace es prostituirse, sin embargo Dorismar aseguró no tomarle importancia a esto.

A mí no me afecta en lo más mínimo; en mi caso, dejo que la gente vea mi material y que juzgue si le gusta o no. En OnlyFans no es gratis, la gente tiene la libertad de entrar, ver mis fotos sexys y decidir si paga o no. Nunca falta quien entre y lo critique, pero es parte de esto. Además, prostituirse es otra cosa, yo simplemente muestro mis fotos sin ir más allá, la idea es que les guste”, declaró en entrevista.