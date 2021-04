Dónde y a qué hora será la entrega de los SAG 2021

Aunque el mundo sigue semi parado a causa del Coronavirus, quien no cesa son la entrega de premios y tras la ceremonia de los Golden Globes, que celebra a lo mejor de la televisión y el cine, ahora es el turno de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), que este año celebran su edición número 27.

Este 2021 y siguiendo la nueva normalidad esta entrega se hará de manera híbrida, invitados presenciales y unos más en transmisión simultánea desde sus hogares o en donde se encuentren y reconocerán las principales interpretaciones realizadas por sus miembros, tanto en cine como en televisión.

Acoplándose a los nuevos tiempos, en esta ocasión el evento será breve, durante unas horas, el Sindicato de Actores de Estados Unidos premiará las mejores actuaciones, pero también habrá momentos para entrevistas divertidas e íntimas inspiradas en series documentales, que se irán mostrando a lo largo del programa.

En esta ocasión un ramillete de celebridades de Hollywood serán parte del programa. A través de un comunicado oficial se dio a conocer que entre los actores que serán parte de la transmisión serán Riz Ahmed, Sterling K. Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley y Mary Steenburgen, entre otros.

En la lista de nominados de este años los SAG Awards aparecen Jaseon Bateman, Laura Linney y Julia Garner por "Ozark", Anya Taylor-Joy y Bill Camp por "Gambito de Dama" y Christina Applegate y Linda Cardellini por Q"Muertos para mí", además de otros nombres importantes.

Debido a la contingencia sanitaria derivada del Coronavirus, la vigésimo séptima entrega del galardón tuvo que cambiar su fecha y será este cuatro de abril cuando se celebren, en una forma de antesala a los premios Oscar que se llevarán a cabo el próximo 25 de abril.

Para aquellos amantes de del cine y la televisión que quieran ser parte de esta ceremonia, el show se podrá ver en punto de las 20:00 horas a través de la señal de TNT, como suele ser en la mayoría de las entregas de premios y tendrás la oportunidad de verlo con los comentarios en directo u en el idioma original.

Te dejamos la lista de los nominados:

Mejor película

Da 5 Bloods

Ma Rainey's Black Bottom

Minari

One Night In Miami…

The Trial of the Chicago 7

Mejor actriz

Amy Adams, Hillbilly Elegy

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor actor

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actriz en película para TV o miniserie

Cate Blanchett, Mrs. America

Michaela Coel, I May Destroy You

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Mejor actor en película para TV o miniserie

Bill Camp, The Queen's Gambit

Daveed Diggs, Hamilton

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Linda Cardellini, Dead to Me

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Annie Murphy, Schitt's Creek

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor actor en serie de comedia

Nicholas Hoult, The Great

Daniel Levy, Schitt's Creek

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Mejor serie de comedia

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor actor en serie dramática

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Regé-Jean Page, Bridgerton

Mejor actriz en serie dramática

Gillian Anderson, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Mejor serie dramática

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Youn Yuh-Jung, Minari

Helena Zengel, News of the World

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Chadwick Boseman, Da 5 Bloods

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami...

Mejores efectos

Da 5 Bloods

Mulan

News of the World

The Trial of the Chicago 7

Wonder Woman 1984

Mejor serie de comedia o drama

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Mandalorian

Westworld