Dónde ver la transmisión de los MTV Video Music Awards 2021

ESTADOS UNIDOS.- Los MTV VMAs vuelven a ser una vez más una fiesta en el Barclays Center de Brooklyn. Algunas cosas se actualizarán, por supuesto, incluyendo los estrictos protocolos de COVID-19 (que de hecho llevaron a Lorde a descartar su planeada actuación de baile multipersonal) y un rediseño de la icónica estatua de astronauta de los premios por el artista Kehinde Wiley.

Los VMAs de 2021 serán presentados por Doja Cat, que ganó el premio a la mejor artista revelación el año pasado, y contarán con las actuaciones de Normani, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Chloe Bailey, Camila Cabello y Shawn Mendes, entre otros. La ceremonia tendrá lugar este domingo, 12 de septiembre, a partir de las 8 p.m., y aún estás a tiempo de votar por tus músicos favoritos.

Si estás confundido acerca de cómo, exactamente, presenciar a todas estas mega estrellas convocadas en un solo lugar, no te preguntes más: La ceremonia se emitirá en directo en MTV, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 y The CW Network, y para los que prefieran ver el evento en streaming, podrán presenciarlo en Paramount+.

Justin Bieber regresa a MTV VMAs

Una de las presentaciones más esperadas es la del canadiense Justin Bieber, quien regresa a una presentación presencial tras 6 años de asencia de los escenarios.

Bieber regresa para participar en el espectáculo de los MTV Music Awards a celebrarse el 12 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn.

Pero el canadiense no ha estado del todo ausente del gusto de su público, hace unos días publicó en sus redes, "Y sabes que sé que no puedo vivir sin ti" y con estas palabras, empujó a "Stay", su colaboración con The Kid Laroi, el primer lugar en el Billboard Hoy 100, donde actualmente reina en el No.1

Y es solo una prueba más del poder de permanencia de Bieber (juego de palabras), completamente en exhibición en las nominaciones a los VMA de 2021, donde se enfrenta a siete premios, la mayor cantidad de cualquier artista.