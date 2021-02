Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge serán los nuevos “Señor y Señora Smith” en nueva serie de Amazon

ESTADOS UNIDOS.- La comedia de acción que protagonizaran en 2005 Brad Pitt y Angelina Jolie, esta vez regresa pero a la pantalla chica, con una serie exclusiva para Amazon protagonizada por Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge.

Fue a través de sus redes sociales donde ambos actores anunciaron el regreso de la éxitos película de comedia y acción que recaudó más de 487 millones de dólares en todo el mundo.

Pero esta vez será una serie de televisión dirigida por Jennifer Salke y será transmitida en la plataforma de Amazon Prime, la cual desde hace tiempo se está “cocinando” para poder empezar las grabaciones.

El anuncio se realizó con un pequeño clip en el que ambos actores realizan dos de los retos más concurridos en TikTok y el primero fue Donald Glover, quien aparece con pantalón de mezclilla, playera amarilla e intentando realizar el famoso baile que requiere de mucha concentración y coordinación.

Instagram

Desaparece la imagen y aparece Phoebe Waller-Bridge frente a la cámara de la computadora, con actitud incrédula, con las cejas levantadas y sentada en una cama portando una pijama elegante y tratando de realizar el nuevo reto “Silouette Challenge”.

Con el éxito de 1959 de Paul Anka, “Put Your Head On My Shoulders” y que en México hiciera famoso Enrique Guzmán, la actriz se saca los lentes, camina sensualmente hacia la puerta de la habitación y se coloca en una pose en la que se supone aparecería en ropa interior, de acuerdo al reto, pero antes de ello se acaba el anuncio.

Instagram

Presentamos al nuevo Sr. y Sra. Smith 2022', escribió la actriz en el título de su publicación antes de agregar: 'Co creado con Francesca Sloan New Regency + @amazonstudios + PWB + @childishgambino'”, escribió la actriz.

El Daily Mail publicó que tras varios meses de estar planeando, finalmente Glover y Waller-Bridge co-crearon el proyecto junto con Francesca Sloane, y buscan darle un giro completo a la pareja, para adaptarla a la nueva serie en la que ambos también serán productores ejecutivos.

Donald y Phoebe ya había trabajado juntos en la película “Solo: A Star Wars Story”, de 2018 y se espera que la serie pueda proyectarse por Amazon Prime en 2022.